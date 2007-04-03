Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.
і овно стане няшкой? а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
artist_007 написав:Ааахххахаххх)))) Туземун начался раньше срока)))? Памп битка ? Всёпропало! (на ветке ни одного битконенавистника - все побежали покупать биток, пока не поздно ) Зебра, похихикивая и шелестя новыми фиатными бумажками в кармане, радуется неожиданно свалившейся прибыли после закупки "па 7" и продолжает клянуть биток А хомяки пьют валерианку...
artist_007 написав:Ааахххахаххх)))) Туземун начался раньше срока)))? Памп битка ? Всёпропало! (на ветке ни одного битконенавистника - все побежали покупать биток, пока не поздно ) Зебра, похихикивая и шелестя новыми фиатными бумажками в кармане, радуется неожиданно свалившейся прибыли после закупки "па 7" и продолжает клянуть биток А хомяки пьют валерианку...
Янипонял, а где мои праценты?? Хде спасиба? Я ж вчера кричал: Нада пакупать многа-многа! Цена жы харошая! И скоро перестанут делать.
СЕО криптостартапа сбежал с $50 млн ICO-инвестиций. Когда его нашли, заявил, что пошутил
Немецкий стартап в области криптовалют под названием Savedroid внезапно исчез в прошлую среду, оставив на странице мем из «Южного парка» — «Aaand its gone». Вскоре после этого основатель стартапа опубликовал фото с курорта, заставив инвесторов поверить, что он сбежал с их деньгами. Однако журналист Адам Селен сумел вычислить по фотографии место нахождение опального СЕО, после чего последний заявил, что его выходка была шуткой, призванной привлечь внимание к проблеме мошенничества. Об этом сообщает Business Insider.
Сайт франкфуртского криптостартапа Savedroid, который заявлял, что собрал на ICO $50 млн, в среду, 18 апреля, внезапно исчез, оставив после себя лишь мем:
Вскоре после этого основатель и СЕО компани Яссин Ханкир опубликовал в Twitter фотографию, на которой он распивает пиво на пляже, с комментарием: «Спасибо, ребята! Конец связи…»