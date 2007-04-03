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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:45
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Vitaka
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:49
от жеж
не успел затариться эосом и монерой
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barabass
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Додано: Суб 21 кві, 2018 06:59
Дык боян же ж.
Я уже писАл, что это мегапозитивная новость.
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artist_007
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Додано: Суб 21 кві, 2018 09:34
Zebra написав:
Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500
"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.
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Витаха
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Додано: Суб 21 кві, 2018 11:31
Витаха
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bred
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