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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1185118611871188

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:45

Re: В ЕС запретили анонимную торговлю криптовалютой

Вот так:
http://finance.bigmir.net/news/93085-V- ... ptovalutoi
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

от жеж
не успел затариться эосом и монерой
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 06:59

  Vitaka написав:Вот так:
http://finance.bigmir.net/news/93085-V- ... ptovalutoi

Дык боян же ж.
Я уже писАл, что это мегапозитивная новость.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500

"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:31

Витаха
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:19

  Витаха написав:
  Zebra написав:Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500

"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.

Ну, на 1.5 мес раньше пошел рост. Значит и провалимся раньше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:21

  Витаха написав:
  Zebra написав:Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500

"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.

Так бывает с прогнозами на основе динамики нескольколетней давности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:25

  airmax78 написав:
  Витаха написав:
  Zebra написав:Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500

"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.

Ну, на 1.5 мес раньше пошел рост. Значит и провалимся раньше.


где тейк профит по битку поставили?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:27

  phantom_systems написав:
  Витаха написав:
  Zebra написав:Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500

"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.

Так бывает с прогнозами на основе динамики нескольколетней давности.

Графику сдутия пузыря овер 400 лет и ниче, работает как часы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:32

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  Витаха написав:"Прогноз" зебры от 6 апреля.
Оказалось и не летом, и не упали до 4500.

Ну, на 1.5 мес раньше пошел рост. Значит и провалимся раньше.


где тейк профит по битку поставили?

Я ходлер туземунер. С моими объемами мне нужен рост в 100 раз от сегодняшнего уровня, чтобы выйти.
airmax78
 
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