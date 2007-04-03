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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1186118711881189

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:39

  airmax78 написав:Я ходлер туземунер. С моими объемами мне нужен рост в 100 раз от сегодняшнего уровня, чтобы выйти.


плечо подключаем :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:08

А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:34

  Natt написав:А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.

воу воу! вот так открытие! датацентры у нас есть с середины 90х
облачный майнинг - говно типа ICO
barabass
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