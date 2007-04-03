А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.
Natt написав:А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.
воу воу! вот так открытие! датацентры у нас есть с середины 90х облачный майнинг - говно типа ICO