А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.
Natt написав:А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.
воу воу! вот так открытие! датацентры у нас есть с середины 90х облачный майнинг - говно типа ICO
Natt написав:А кто-нибудь подобными сервисами пользовался http://www.miner.netbiz.pro/? Оказывается, в Украине уже есть специальные дата центры для серверного оборудования. Насколько они имеют место быть и как понять, что это не развод? Кстати, Флаю надо присмотреться к облачному майнингу, а то в своем цоколе он ферму не соорудит, как бы ему того не хотелось.
який в дупу облачний майнінг, наіпалово чистійшой проби!?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
кажишь всьо, бобік сдох, по ВТС даже 9000 не пробили
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.