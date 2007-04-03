плечо подключаем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 кві, 2018 13:39
плечо подключаем
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 21 кві, 2018 17:08
А кто-нибудь подобными сервисами пользовался
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:34
воу воу! вот так открытие! датацентры у нас есть с середины 90х
облачный майнинг - говно типа ICO
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:13
який в дупу облачний майнінг, наіпалово чистійшой проби!?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кажишь всьо, бобік сдох, по ВТС даже 9000 не пробили
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:00
flyman
Кукл играет на нервах.
9000-это верхняя граница сужающегося треугольника нисходящего тренда.
Игра явно на перетекание актива в чей-то карман.
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Итого за пол месяца 1000 ~ 15% роста, чистого ,плавного,настоящего роста, ту стену, которая подняла кривую за пол часа на 1000~15% не считаю, не верю в нее , самое главное что график стабилизировался , прямоугольники все меньше,слабее , и ясное дело ,ведь при такой прямой , такие короткие "забросы" довольно таки невыгодны, а длинные (такие низкие), не вызывают "нужных колебаний", и все же есть опасения за бычью 15% стенку, когда он (или они) сделают ее медвежьей, насколько это вызовет резонанс? Главный вопрос скорее - сколько осталось хомячков и какое место они занимают в "бюджете"?
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:19
Скоро вже?
А я от перевіряв невелику спам-папку в пошті, й виявив, що ця мерзота вже навіть туди влізла (і у квітні – лише вона...):
Але це більше схоже на конвульсії...
Мабуть, зовсім "туго" з людьми, які б хотіли "встигнути..."
Піраміда падає?
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...:
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют,,,
кстати , почему в битке хомячки , а в долларе олени? это ведь по сути одно и тоже?
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:55
Совсем не одно и то же. Тем более почему это в долларе - олени?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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