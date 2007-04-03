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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38
Faceless так когда меняется курс то много кто говорят: о ща олени набегут, либо олени ща вынесут и тд и тп , не раз я читал подобные сообщения ,потому и решил что олени, это - люди подверженные влиянию, но никак не разбору ситуации
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