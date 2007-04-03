Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38
Faceless так когда меняется курс то много кто говорят: о ща олени набегут, либо олени ща вынесут и тд и тп , не раз я читал подобные сообщения ,потому и решил что олени, это - люди подверженные влиянию, но никак не разбору ситуации
vovodabravis
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04
vovodabravis написав:
говорят: о ща олени набегут, либо олени ща вынесут и тд и тп
Это в основном к сетевым играм относится;
http://imageban.ru/show/2012/04/29/a09d ... b10b9b/gif
Kriptogedon
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