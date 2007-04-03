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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1187118811891190

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38

Faceless так когда меняется курс то много кто говорят: о ща олени набегут, либо олени ща вынесут и тд и тп , не раз я читал подобные сообщения ,потому и решил что олени, это - люди подверженные влиянию, но никак не разбору ситуации
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vovodabravis написав:говорят: о ща олени набегут, либо олени ща вынесут и тд и тп

Это в основном к сетевым играм относится;
http://imageban.ru/show/2012/04/29/a09d ... b10b9b/gif
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 23:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стоит только улететь на отдых, крипта тут же показывает бычий тренд. Пора наводить медвежий порядок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

нежданчик, пробили 9000, #туземун
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:52

Zebra где ваш 2014 год?
mixail19
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