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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38
Faceless так когда меняется курс то много кто говорят: о ща олени набегут, либо олени ща вынесут и тд и тп , не раз я читал подобные сообщения ,потому и решил что олени, это - люди подверженные влиянию, но никак не разбору ситуации
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Это в основном к сетевым играм относится;
Додано: Пон 23 кві, 2018 23:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стоит только улететь на отдых, крипта тут же показывает бычий тренд. Пора наводить медвежий порядок.
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
нежданчик, пробили 9000, #туземун
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:01
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
айрмакс , витл вы где?!!! то что крипта растет не означает что вам нужно молчать, ваши действия оберегут сотни семей от финансовых потерь, именно в такие моменты вы должны активно охлаждать пыл ,не обознанных хомяков от не обдуманных действий, ведь нужно донести к "залетным" что не все так просто, и в крипте есть огромные риски!
взял мяч - пи...ч!
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
рано еще, пусть поближе подползут!
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
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