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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53
airmax78 написав:
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:18
trololo написав: airmax78 написав:
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
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Zebra
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:20
Zebra написав: trololo написав: airmax78 написав:
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
если будет пару дневных палок по +10% то сольюсь, пока еще не наказали шортилок. на битмексе ОИ опять 60 млн
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