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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1188118911901191

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53

  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:18

  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь

до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:20

  Zebra написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь

до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются


если будет пару дневных палок по +10% то сольюсь, пока еще не наказали шортилок. на битмексе ОИ опять 60 млн
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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