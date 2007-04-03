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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1188118911901191

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53

  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:18

  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь

до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:20

  Zebra написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь

до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются


если будет пару дневных палок по +10% то сольюсь, пока еще не наказали шортилок. на битмексе ОИ опять 60 млн
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:05

Кукл красиво сейчас припечатывает на 9200, чтоб не резвились.
Я еще вчера частями сливать начал, но чуток оставил.
Посмотрю, что к чему.
Первые резкие свечи вниз не возымели эффекта, рынок еще пока разогрет.
Но ухо надо держать востро.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:08

  Zebra написав:
  mixail19 написав:Zebra где ваш 2014 год?

А что с ним? В 2014 году биток с 14 под 25 апреля показывал месячные максимумы. Все в порядке с 2014 годом.

Не будет 14 года, времена уже не те. Дойдем до 10 к, потом возможно коррекция или даже флет на 9к, и потом вверх на 11-12 к
mixail19
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:16

  artist_007 написав:Кукл красиво сейчас припечатывает на 9200, чтоб не резвились.
Я еще вчера частями сливать начал, но чуток оставил.
Посмотрю, что к чему.
Первые резкие свечи вниз не возымели эффекта, рынок еще пока разогрет.
Но ухо надо держать востро.


провалами вниз собирают стопы жестких плечевиков
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я шортанул биток на 9382, закрылся на 9251
возможно еще открою шорт на 9300+ со стопом на размер этой прибыли, если отрастет

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:31

  mixail19 написав:
  Zebra написав:
  mixail19 написав:Zebra где ваш 2014 год?

А что с ним? В 2014 году биток с 14 под 25 апреля показывал месячные максимумы. Все в порядке с 2014 годом.

Не будет 14 года, времена уже не те. Дойдем до 10 к, потом возможно коррекция или даже флет на 9к, и потом вверх на 11-12 к

времена уже не те, на 10к ходить в апреле :lol:
хомяк брит вдоль и поперек
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:51

  Zebra написав:времена уже не те, на 10к ходить в апреле :lol:
хомяк брит вдоль и поперек

Я бы не был так уверен. Не похожи весенние графики битка на рыночные. Кто-то из тяжеловесов резвится. Как только все поверят, что "не может быть 10", биток именно туда и сходит.
antey1969
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