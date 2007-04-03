Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53
airmax78 написав:
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Повідомлень: 2981
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 901 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:18
trololo написав: airmax78 написав:
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
Zebra
Повідомлень: 5699
З нами з: 21.09.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 606 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:20
Zebra написав: trololo написав: airmax78 написав:
Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.
а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
если будет пару дневных палок по +10% то сольюсь, пока еще не наказали шортилок. на битмексе ОИ опять 60 млн
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Повідомлень: 2981
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 901 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:05
Кукл красиво сейчас припечатывает на 9200, чтоб не резвились.
Я еще вчера частями сливать начал, но чуток оставил. Посмотрю, что к чему. Первые резкие свечи вниз не возымели эффекта, рынок еще пока разогрет. Но ухо надо держать востро.
artist_007
Повідомлень: 928
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:08
Zebra написав: mixail19 написав: Zebra
где ваш 2014 год?
А что с ним? В 2014 году биток с 14 под 25 апреля показывал месячные максимумы. Все в порядке с 2014 годом.
Не будет 14 года, времена уже не те. Дойдем до 10 к, потом возможно коррекция или даже флет на 9к, и потом вверх на 11-12 к
mixail19
Повідомлень: 97
З нами з: 10.09.14
Подякував: 356 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:16
artist_007 написав:
Кукл красиво сейчас припечатывает на 9200, чтоб не резвились.
Я еще вчера частями сливать начал, но чуток оставил.
Посмотрю, что к чему.
Первые резкие свечи вниз не возымели эффекта, рынок еще пока разогрет.
Но ухо надо держать востро.
провалами вниз собирают стопы жестких плечевиков
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Повідомлень: 2981
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 901 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:27
Я шортанул биток на 9382, закрылся на 9251
возможно еще открою шорт на 9300+ со стопом на размер этой прибыли, если отрастет
Zebra
Повідомлень: 5699
З нами з: 21.09.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 606 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:31
mixail19 написав: Zebra написав: mixail19 написав: Zebra
где ваш 2014 год?
А что с ним? В 2014 году биток с 14 под 25 апреля показывал месячные максимумы. Все в порядке с 2014 годом.
Не будет 14 года, времена уже не те. Дойдем до 10 к, потом возможно коррекция или даже флет на 9к, и потом вверх на 11-12 к
времена уже не те, на 10к ходить в апреле
хомяк брит вдоль и поперек
Zebra
Повідомлень: 5699
З нами з: 21.09.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 606 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:51
Zebra написав:
времена уже не те, на 10к ходить в апреле
хомяк брит вдоль и поперек
Я бы не был так уверен. Не похожи весенние графики битка на рыночные. Кто-то из тяжеловесов резвится. Как только все поверят, что "не может быть 10", биток именно туда и сходит.
antey1969
1
Повідомлень: 6789
З нами з: 30.11.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 1577 раз.
Профіль
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
48619
164486470
6171
1305340
Вів 24 кві, 2018 09:42 ЛОБ
38
35950
реклама