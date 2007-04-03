Додано: Вів 24 кві, 2018 18:17

vovodabravis написав: айрмакс , витл вы где?!!! то что крипта растет не означает что вам нужно молчать, ваши действия оберегут сотни семей от финансовых потерь, именно в такие моменты вы должны активно охлаждать пыл ,не обознанных хомяков от не обдуманных действий, ведь нужно донести к "залетным" что не все так просто, и в крипте есть огромные риски!

взял мяч - пи...ч! айрмакс , витл вы где?!!! то что крипта растет не означает что вам нужно молчать, ваши действия оберегут сотни семей от финансовых потерь, именно в такие моменты вы должны активно охлаждать пыл ,не обознанных хомяков от не обдуманных действий, ведь нужно донести к "залетным" что не все так просто, и в крипте есть огромные риски!взял мяч - пи...ч!

Ну конечно же, как не поддержать командуКоллеги, прекращайте писать всякую ерунду в плане утверждений и знаний, куда пойдёт рынок.Этого никто не знает.На текущий момент направление тренда определится тем, куда будет выход от текущего уровня.Если ретест и отбой вверх от сопротивления 9200, то цели 11+.Если пробой вниз, то коррекция сначала до 8 и потом по ситуации(ой, аппетиту) Что делать в данной ситуации каждый решает сам в зависимости от стратегии.Кто владеет ситуацией, тот может подстраиваться по ходу.Большая часть игроков рынка рассчитывают на падение.Следуя последним тенденциям кукла, высока вероятность их сбрития.Сейчас рынок управляется гораздо меньшими суммами, чем ранее.И кукл может зарабатывать без туземуна просто сбривая позиции путём толкания рынка против индикаторов.