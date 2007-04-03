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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1188118911901191

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53

  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:18

  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь

до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:20

  Zebra написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну то, что сейчас уже нельзя заходить, это, по-моему, и оленю понятно. Я борюсь сейчас с желанием пофикситься.


а я увеличил позу по 9300 со стопом 9250. стоп на докуп. па 9900 сливайтесь

до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются


если будет пару дневных палок по +10% то сольюсь, пока еще не наказали шортилок. на битмексе ОИ опять 60 млн
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:05

Кукл красиво сейчас припечатывает на 9200, чтоб не резвились.
Я еще вчера частями сливать начал, но чуток оставил.
Посмотрю, что к чему.
Первые резкие свечи вниз не возымели эффекта, рынок еще пока разогрет.
Но ухо надо держать востро.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:08

  Zebra написав:
  mixail19 написав:Zebra где ваш 2014 год?

А что с ним? В 2014 году биток с 14 под 25 апреля показывал месячные максимумы. Все в порядке с 2014 годом.

Не будет 14 года, времена уже не те. Дойдем до 10 к, потом возможно коррекция или даже флет на 9к, и потом вверх на 11-12 к
mixail19
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:16

  artist_007 написав:Кукл красиво сейчас припечатывает на 9200, чтоб не резвились.
Я еще вчера частями сливать начал, но чуток оставил.
Посмотрю, что к чему.
Первые резкие свечи вниз не возымели эффекта, рынок еще пока разогрет.
Но ухо надо держать востро.


провалами вниз собирают стопы жестких плечевиков
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я шортанул биток на 9382, закрылся на 9251
возможно еще открою шорт на 9300+ со стопом на размер этой прибыли, если отрастет

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:31

  mixail19 написав:
  Zebra написав:
  mixail19 написав:Zebra где ваш 2014 год?

А что с ним? В 2014 году биток с 14 под 25 апреля показывал месячные максимумы. Все в порядке с 2014 годом.

Не будет 14 года, времена уже не те. Дойдем до 10 к, потом возможно коррекция или даже флет на 9к, и потом вверх на 11-12 к

времена уже не те, на 10к ходить в апреле :lol:
хомяк брит вдоль и поперек
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:51

  Zebra написав:времена уже не те, на 10к ходить в апреле :lol:
хомяк брит вдоль и поперек

Я бы не был так уверен. Не похожи весенние графики битка на рыночные. Кто-то из тяжеловесов резвится. Как только все поверят, что "не может быть 10", биток именно туда и сходит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:17

  vovodabravis написав:айрмакс , витл вы где?!!! то что крипта растет не означает что вам нужно молчать, ваши действия оберегут сотни семей от финансовых потерь, именно в такие моменты вы должны активно охлаждать пыл ,не обознанных хомяков от не обдуманных действий, ведь нужно донести к "залетным" что не все так просто, и в крипте есть огромные риски!
взял мяч - пи...ч!


Ну конечно же, как не поддержать команду :D Коллеги, прекращайте писать всякую ерунду в плане утверждений и знаний, куда пойдёт рынок.Этого никто не знает.На текущий момент направление тренда определится тем, куда будет выход от текущего уровня.Если ретест и отбой вверх от сопротивления 9200, то цели 11+.Если пробой вниз, то коррекция сначала до 8 и потом по ситуации(ой, аппетиту :) ) Что делать в данной ситуации каждый решает сам в зависимости от стратегии.Кто владеет ситуацией, тот может подстраиваться по ходу.Большая часть игроков рынка рассчитывают на падение.Следуя последним тенденциям кукла, высока вероятность их сбрития.Сейчас рынок управляется гораздо меньшими суммами, чем ранее.И кукл может зарабатывать без туземуна просто сбривая позиции путём толкания рынка против индикаторов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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