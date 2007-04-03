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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:36
открыл шорт на 9445, посмотрим, выгорит ли
рост всей крипты по ходу сейчас держится на росте EOS - в него вливают сумашедшие деньги, которые понемногу перетекают в биток, а из битка в другие монеты
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Zebra
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