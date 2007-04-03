открыл шорт на 9445, посмотрим, выгорит ли
рост всей крипты по ходу сейчас держится на росте EOS - в него вливают сумашедшие деньги, которые понемногу перетекают в биток, а из битка в другие монеты
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
открыл шорт на 9445, посмотрим, выгорит ли
рост всей крипты по ходу сейчас держится на росте EOS - в него вливают сумашедшие деньги, которые понемногу перетекают в биток, а из битка в другие монеты
Додано: Сер 25 кві, 2018 00:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вылет по стопу, вышел в ноль за день и пошел спать
биток форева короч)
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:56
Додано: Сер 25 кві, 2018 07:36
Уже 42,3 млн. А вчера действительно было 10, глазастый Вы!
Народ, Зебра в данном случае прав. Не жадничайте, фиксируйтесь, хотя бы половинкой.
Кстати, за гривну биткойн можно уже
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 25 кві, 2018 07:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За 243 000
А позавчера откупил по 215 000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
проснулся, открыл еще один шорт на 9478 *рукалицо*
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