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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1189119011911192

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

открыл шорт на 9445, посмотрим, выгорит ли

рост всей крипты по ходу сейчас держится на росте EOS - в него вливают сумашедшие деньги, которые понемногу перетекают в биток, а из битка в другие монеты
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вылет по стопу, вышел в ноль за день и пошел спать
биток форева короч)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:56

  Zebra написав:вылет по стопу, вышел в ноль за день и пошел спать
биток форева короч)

Ну чуть-чуть не додержали. Слишком короткий стоп. Туземун, похоже, приостановился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 07:36

  Zebra написав:до 9900 может и не дойти, на битфинексе для маржиналки осталось всего ~$10 млн
сливайтесь как в 2014 году 25 апреля, не жадничайте - многие трейдеры уже по ходу на 2014 год ориентируются


Уже 42,3 млн. А вчера действительно было 10, глазастый Вы! :)
Народ, Зебра в данном случае прав. Не жадничайте, фиксируйтесь, хотя бы половинкой.
Кстати, за гривну биткойн можно уже за 236000 грн продать, а не так давно ниже 200к уходило...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 07:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Искатель написав:Кстати, за гривну биткойн можно уже за 236000 грн продать, а не так давно ниже 200к уходило...

За 243 000
А позавчера откупил по 215 000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

проснулся, открыл еще один шорт на 9478 *рукалицо*
Zebra
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