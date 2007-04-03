|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:36
barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5705
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:20
Zebra написав: barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Притих местный криптокукл, насторожился.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24402
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:24
Zebra написав: barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Как бы не оказалось, что это очередной загон кукла.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33
phantom_systems написав: Zebra написав: barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Как бы не оказалось, что это очередной загон кукла.
Загон куда? Загон уже, вроде, состоялся +50% за 2 недели - теперь есть куда сдуваться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24402
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:43
Жаль, Зебра, жаль - могли пофиксить больше. Судя по всему, много больше, если подержать. Все как по нотам.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24402
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48710
|164509479
|
|
|6172
|1305483
|
Сер 25 кві, 2018 12:16
ЛОБ
|
|38
|35963
|
реклама
|