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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1190119111921193

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:36

  barabass написав:хорошо летим!

25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:20

  Zebra написав:
  barabass написав:хорошо летим!

25 апреля 2014 год - повторение - мать учения

Притих местный криптокукл, насторожился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:24

  Zebra написав:
  barabass написав:хорошо летим!

25 апреля 2014 год - повторение - мать учения

Как бы не оказалось, что это очередной загон кукла.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  barabass написав:хорошо летим!

25 апреля 2014 год - повторение - мать учения

Как бы не оказалось, что это очередной загон кукла.

Загон куда? Загон уже, вроде, состоялся +50% за 2 недели - теперь есть куда сдуваться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Жаль, Зебра, жаль - могли пофиксить больше. Судя по всему, много больше, если подержать. Все как по нотам.
airmax78
 
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