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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:36
barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
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Zebra
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:20
Zebra написав: barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Притих местный криптокукл, насторожился.
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airmax78
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:24
Zebra написав: barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Как бы не оказалось, что это очередной загон кукла.
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phantom_systems
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33
phantom_systems написав: Zebra написав: barabass написав:
хорошо летим!
25 апреля 2014 год - повторение - мать учения
Как бы не оказалось, что это очередной загон кукла.
Загон куда? Загон уже, вроде, состоялся +50% за 2 недели - теперь есть куда сдуваться.
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airmax78
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:43
Жаль, Зебра, жаль - могли пофиксить больше. Судя по всему, много больше, если подержать. Все как по нотам.
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airmax78
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:48
airmax78 написав:
Жаль, Зебра, жаль - могли пофиксить больше. Судя по всему, много больше, если подержать. Все как по нотам.
Немного откусил у кукла прибыли, и на том спасибо
Одно из главных правил трейдинга - не жалеть об упущенной прибыли - это эмоции, которые могут создать эффект желания отыгаться и тут уж поимеют вдоль и поперек.
Вынести урок из ситуации и ждать, терпеливо следующей удобной позиции.
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Zebra
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:58
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Vitaka
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:24
Суточный объем торгов - $40 млрд
это как минимум $80 млн комиссионных забрали биржи за сутки с рынка.
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Zebra
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:48
Странно, но при всем ажиотаже обменки до сих пор держат довольно высокий курс в гривнях на прием битка.Что-то знают?
Все что за предыдущие два дня вывел непосильным трудом, пропью на майские или куплю что-нибудь бесполезное
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artist_007
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