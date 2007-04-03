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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:11
ану признавайтесь, хто з вас це зробив?!
Майнери видобули 17-мільйонний біткоїн!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05
Долярчик
боюсь
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Только одних токенов EOS ежедневно выпускается 2 млн штук или $32 млн. Рынок явно перегрет. Загончик до лета, а потом до конца года кровавая баня, стрижка хомячков, все будет как в 2014 году.
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
на основе цены, дневного графика, фундаментальных причин, маржинальных
открыл шорт по EOS на 18.66, посмотрим что из этого выгорит
Додано: Суб 28 кві, 2018 14:18
Как посчитать реальную доходность S9? По онлайн кулькуляторам учитывающим рост сложности - все печально. Но берут жеж, копают. Или вся надежда на рост цены? Тогда может проще монет купить
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:11
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Взял немного эфира, в расчете на рост к 860$ в течении мая.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:26
Кэш тада до 1700..1800 вырастет?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:28
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