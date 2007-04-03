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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1191119211931194

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 127
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:11

ану признавайтесь, хто з вас це зробив?!

Майнери видобули 17-мільйонний біткоїн!
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/26/636403/
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05

Долярчик
боюсь китайцы этот форум не читают :)
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только одних токенов EOS ежедневно выпускается 2 млн штук или $32 млн. Рынок явно перегрет. Загончик до лета, а потом до конца года кровавая баня, стрижка хомячков, все будет как в 2014 году.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на основе цены, дневного графика, фундаментальных причин, маржинальных
открыл шорт по EOS на 18.66, посмотрим что из этого выгорит
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 14:18

Как посчитать реальную доходность S9? По онлайн кулькуляторам учитывающим рост сложности - все печально. Но берут жеж, копают. Или вся надежда на рост цены? Тогда может проще монет купить
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:11

  Zebra написав:на основе цены, дневного графика, фундаментальных причин, маржинальных
открыл шорт по EOS на 18.66, посмотрим что из этого выгорит

закрылся по 18.46
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Взял немного эфира, в расчете на рост к 860$ в течении мая.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:26

  spitfirekdv написав:Взял немного эфира, в расчете на рост к 860$ в течении мая.

Кэш тада до 1700..1800 вырастет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:28

  Zebra написав:
  Zebra написав:на основе цены, дневного графика, фундаментальных причин, маржинальных
открыл шорт по EOS на 18.66, посмотрим что из этого выгорит

закрылся по 18.46

переоткрылся по 18.88
Zebra
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