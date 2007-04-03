|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:11
На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5713
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|48895
|164570314
|
Суб 28 кві, 2018 23:23
Libo
|
|6180
|1306620
|
П'ят 27 кві, 2018 11:03
ЛОБ
|
|38
|36029
|
реклама