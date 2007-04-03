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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать.
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:20
Закончились или не закончились доллары - на текущий момент это никак не сказывается на курсе битка. Весенний "рулевой" сказал "вверх" - значит вверх, скажет "вниз" - погружение.
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:25
Еле удалось закрыть шорт в ноль по 18.835 на EOS.
И закинуться на депозит под 0.64% ежедневных.
По таким ставкам деньги для маржиналки начали прибывать.
Мне напомнило это декабрь-январь - тогда тоже маржиналка была под 400% годовых, все перло, все верили в новую парадигму, у всех срывало крышу от туземуна. Потом чем все закончилось, все помнят.
Так что, думаю, не долго будет праздник длиться, процентики то платить за кредитные средства нужно.
При том, если игра с плечем (на битфинекс к примеру 3.3х), значит ставку 0.64% нужно умножать на 2.3х. Каждый день нужно платить за плече получается почти 2% на собственное депо (биржа еще берет свою комиссию за плече +15%). Ну посмотрим, на сколько быков хватит.
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вообщем не надолго быков хватило. Кредиты - зло
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:14
Пришла пора стрижки туземунеров. Как только обстригут их, поимеют шортистов.
С постепенным ступенчатым повышением. Как только все уверятся в ступеньках вверх, пойдут ступеньки вниз.
Ну не верю я в рыночность весенних свечей, временами переходящих в прямоугольники. Кто-то резвится, причем этот "кто-то" имеет доступ к инсайду, как минимум, с пары-тройки бирж и "гуляет" на все четко в пределах стопов.
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