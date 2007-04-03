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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1192119311941195

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 128
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
47
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:28

  Zebra написав:
  Zebra написав:на основе цены, дневного графика, фундаментальных причин, маржинальных
открыл шорт по EOS на 18.66, посмотрим что из этого выгорит

закрылся по 18.46

переоткрылся по 18.88
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:49

  spitfirekdv написав:Взял немного эфира, в расчете на рост к 860$ в течении мая.


Это если главный коин вниз не вырастет.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:20

  Zebra написав:На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать.

Закончились или не закончились доллары - на текущий момент это никак не сказывается на курсе битка. Весенний "рулевой" сказал "вверх" - значит вверх, скажет "вниз" - погружение.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:25

  antey1969 написав:
  Zebra написав:На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать.

Закончились или не закончились доллары - на текущий момент это никак не сказывается на курсе битка. Весенний "рулевой" сказал "вверх" - значит вверх, скажет "вниз" - погружение.

Еле удалось закрыть шорт в ноль по 18.835 на EOS.

И закинуться на депозит под 0.64% ежедневных.
По таким ставкам деньги для маржиналки начали прибывать.

Мне напомнило это декабрь-январь - тогда тоже маржиналка была под 400% годовых, все перло, все верили в новую парадигму, у всех срывало крышу от туземуна. Потом чем все закончилось, все помнят.

Так что, думаю, не долго будет праздник длиться, процентики то платить за кредитные средства нужно.

При том, если игра с плечем (на битфинекс к примеру 3.3х), значит ставку 0.64% нужно умножать на 2.3х. Каждый день нужно платить за плече получается почти 2% на собственное депо (биржа еще берет свою комиссию за плече +15%). Ну посмотрим, на сколько быков хватит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вообщем не надолго быков хватило. Кредиты - зло :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:14

  Zebra написав:Вообщем не надолго быков хватило. Кредиты - зло :mrgreen:

Пришла пора стрижки туземунеров. Как только обстригут их, поимеют шортистов.
С постепенным ступенчатым повышением. Как только все уверятся в ступеньках вверх, пойдут ступеньки вниз.
Ну не верю я в рыночность весенних свечей, временами переходящих в прямоугольники. Кто-то резвится, причем этот "кто-то" имеет доступ к инсайду, как минимум, с пары-тройки бирж и "гуляет" на все четко в пределах стопов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Надо приготовиться к новому шорту EOS, чувствую можно большой куш сорвать. Монета дурная, но каждый день печатается 2 млн штук, сегодня это $42 млн. Долго хомячки так не протянут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 13:06

  Zebra написав:Надо приготовиться к новому шорту EOS, чувствую можно большой куш сорвать. Монета дурная, но каждый день печатается 2 млн штук, сегодня это $42 млн. Долго хомячки так не протянут.


Зебра, привет.С праздником шашлыка тебя да и всех.Желаю всем не только его понюхать издалека, а и отведать. :D
Что ж ты четыре раза шортил не тама, а пятый собрался и не успел.Или ты просто за шашлыком не успел написать, что от 23 наконец таки шортанул этот эос :D Идея была очень удачной, т к по взрывному графику было абсолютно понятно, что неминуема коррекция.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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