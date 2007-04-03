Додано: Нед 29 кві, 2018 10:25

antey1969 написав: Zebra написав: На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать. На битфинексе закончились доллары для маржиналки. При попытки нажать на кнопку купить с плечем - ничего не происходит. И цены на крипту начали проседать.

Закончились или не закончились доллары - на текущий момент это никак не сказывается на курсе битка. Весенний "рулевой" сказал "вверх" - значит вверх, скажет "вниз" - погружение. Закончились или не закончились доллары - на текущий момент это никак не сказывается на курсе битка. Весенний "рулевой" сказал "вверх" - значит вверх, скажет "вниз" - погружение.

Еле удалось закрыть шорт в ноль по 18.835 на EOS.И закинуться на депозит под 0.64% ежедневных.По таким ставкам деньги для маржиналки начали прибывать.Мне напомнило это декабрь-январь - тогда тоже маржиналка была под 400% годовых, все перло, все верили в новую парадигму, у всех срывало крышу от туземуна. Потом чем все закончилось, все помнят.Так что, думаю, не долго будет праздник длиться, процентики то платить за кредитные средства нужно.При том, если игра с плечем (на битфинекс к примеру 3.3х), значит ставку 0.64% нужно умножать на 2.3х. Каждый день нужно платить за плече получается почти 2% на собственное депо (биржа еще берет свою комиссию за плече +15%). Ну посмотрим, на сколько быков хватит.