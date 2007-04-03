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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:25
Zebra написав:
увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков
А где дают 0,5% в день?
А то я нюхаю криптошашлычок только издалека, а вот вложиться под 0,5% в день, и без риска, - это уже интересно
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:28
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков
А где дают 0,5% в день?
А то я нюхаю криптошашлычок только издалека, а вот вложиться под 0,5% в день, и без риска, - это уже интересно
та это надо ловить на битфинексе, и пытаться запихнуть на 30 дней под такие высокие проценты
у меня половина висит по 0.64%, остальную половину несколько раз в день возвращают и я перевкладываю ее по текущим ставкам
сейчас ставка упала до 0.25% в день примерно
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Zebra
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:52
Zebra написав:
увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков
А как же риск размещения в USDT? Там разве все разрулили уже? Аудит же, вроде, пока так и не провели?
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airmax78
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:57
airmax78 написав: Zebra написав:
увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков
А как же риск размещения в USDT? Там разве все разрулили уже? Аудит же, вроде, пока так и не провели?
Пока что они держатся на плаву благодаря цене биткоина.
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Zebra
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