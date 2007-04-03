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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1193119411951196

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 128
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
47
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:25

  Zebra написав:увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков

А где дают 0,5% в день?
А то я нюхаю криптошашлычок только издалека, а вот вложиться под 0,5% в день, и без риска, - это уже интересно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:28

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков

А где дают 0,5% в день?
А то я нюхаю криптошашлычок только издалека, а вот вложиться под 0,5% в день, и без риска, - это уже интересно

та это надо ловить на битфинексе, и пытаться запихнуть на 30 дней под такие высокие проценты
у меня половина висит по 0.64%, остальную половину несколько раз в день возвращают и я перевкладываю ее по текущим ставкам

сейчас ставка упала до 0.25% в день примерно
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:52

  Zebra написав:увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков

А как же риск размещения в USDT? Там разве все разрулили уже? Аудит же, вроде, пока так и не провели?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:56

  airmax78 написав:
  Zebra написав:увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков

А как же риск размещения в USDT? Там разве все разрулили уже? Аудит же, вроде, пока так и не провели?

Жажда наживы сильнее :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:57

  airmax78 написав:
  Zebra написав:увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков

А как же риск размещения в USDT? Там разве все разрулили уже? Аудит же, вроде, пока так и не провели?

Пока что они держатся на плаву благодаря цене биткоина.
Zebra
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