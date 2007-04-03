Zebra написав:увы, шортить не получилось, деньги зависли на фондировании под ~0.5% в день, что тоже неплохо, учитывая отсутствие рисков
А где дают 0,5% в день? А то я нюхаю криптошашлычок только издалека, а вот вложиться под 0,5% в день, и без риска, - это уже интересно
та это надо ловить на битфинексе, и пытаться запихнуть на 30 дней под такие высокие проценты у меня половина висит по 0.64%, остальную половину несколько раз в день возвращают и я перевкладываю ее по текущим ставкам
Zebra написав:Понаех больше не появляется на форуме, он в полной Ж.
На работе был завал. В общих чертах: я стался в плюсе. Увы, не столь большом, но в плюсе.
Налогов уплачено.
поласатий, за гнілой базар надо отвєчать!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ПС: в этом году долго общался с налоговым консультантом. 99% налогоплатильщиков платят налог за крипту по "First-In First-Out". Я платил по "Highest-Price First-Out", что позволило немного сохранить при подсчете финальных Gain/Loss. Даже для налогового консультанта, это было впервые.