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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:33
airmax78 написав:
Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.
Чего это двинулся? 0_о
Просто некоторым меня не понять.... Пример:
Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть.
Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу...
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:47
Понаехал написав: airmax78 написав:
Пропал он, кстати, куда-то. А зная его вредное для здоровья хобби и дружбу с реднеками, боюсь, как бы не спился из-за такого стресса.
Какого стресса? Просто работы было много, вот на форуме и не поялялся.
+ новые хобби отнимают много время. Учусь ездить на лошадках и тир пострелять...
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