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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1194119511961197

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 128
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
47
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:33

  airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.

Чего это двинулся? 0_о
Просто некоторым меня не понять.... Пример:
Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть.
Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Понаехал написав:
  airmax78 написав: Пропал он, кстати, куда-то. А зная его вредное для здоровья хобби и дружбу с реднеками, боюсь, как бы не спился из-за такого стресса.

Какого стресса? Просто работы было много, вот на форуме и не поялялся.
+ новые хобби отнимают много время. Учусь ездить на лошадках и тир пострелять...
:)
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http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...
Diman
 
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