airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.
Чего это двинулся? 0_о Просто некоторым меня не понять.... Пример: Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть. Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу...
Diman написав:ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...
дабл тест 9000 зверху, і шо пойде камнєм вниз?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.
Чего это двинулся? 0_о Просто некоторым меня не понять.... Пример: Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть. Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу...