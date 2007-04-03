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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1194119511961197

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 128
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
47
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:33

  airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.

Чего это двинулся? 0_о
Просто некоторым меня не понять.... Пример:
Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть.
Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Понаехал написав:
  airmax78 написав: Пропал он, кстати, куда-то. А зная его вредное для здоровья хобби и дружбу с реднеками, боюсь, как бы не спился из-за такого стресса.

Какого стресса? Просто работы было много, вот на форуме и не поялялся.
+ новые хобби отнимают много время. Учусь ездить на лошадках и тир пострелять...
:)
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Faceless
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2
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:19

  Diman написав:ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...

дабл тест 9000 зверху, і шо пойде камнєм вниз?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:36

  flyman написав:
  Diman написав:ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...

дабл тест 9000 зверху, і шо пойде камнєм вниз?

Некоторые индикаторы говорят об обратном: https://blockchain.info/charts/balance?address=3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r
Похоже, именно вынесли расправивших крылья лонгистов.
Рынок 100% манипулятивный.
Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:58

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.

Чего это двинулся? 0_о
Просто некоторым меня не понять.... Пример:
Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть.
Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу... :mrgreen:

И сколько кредитных денег спущенно на биткоины?
FOR_ESTER
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:44

  artist_007 написав:
  flyman написав:
  Diman написав:ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...

дабл тест 9000 зверху, і шо пойде камнєм вниз?

Некоторые индикаторы говорят об обратном: https://blockchain.info/charts/balance?address=3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r
Похоже, именно вынесли расправивших крылья лонгистов.
Рынок 100% манипулятивный.
Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.


И шо? Количество биток на кошельке все равно сравнительно высокое. 6 февраля было 176 тыс и это не помешало опуститься до 6,3к. Такшта куда пойдёть - неизвестно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо господа криптобарыги, с 7к до 9к кто то успел прокатиться?
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:39

  Андрей_В написав:Ну шо господа криптобарыги, с 7к до 9к кто то успел прокатиться?

Бери точнее - с 6500 до 9500.(6400 и 9700 не в счёт) :)

2 Олл Вообще очень странно, когда многие грамотные люди удивляются и выпрыгивают из трусов при росте или падении.Вообще то курс всю свою сознательную жизнь ходил именно и только так - вверх - вниз.После довольно длительного бескоррекционного роста началось педение, это нормально.И очень хорошо даже для криптолюбителей, т к текущая коррекция подтверждает волновое развитие графика, и с очень высокой долей вероятности после этой коррекции, будет следующая волна роста с пиком уже выше 10.Честно признаюсь, что развитие событий в апреле я ждал ещё в марте, о чём писал.Но смысл от этого совсем не изменился, ну сдвинулся срок, но всё по плану всё равно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:52

artist_007

Рынок 100% манипулятивный.
Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.

Здесь некому обсуждать такие вещи...но посмотрите на график 28 апреля.Там свечки с растяжкой на 700 баксов - это и было сбритие и шортистов и лонгистов.Т е манипуль, примерно зная где стоят стопы, побрил всех кто под руку попал.Крипторынок усовершенствуется, ловкость рук и никакого мошенничества.Укрбиржи несмотря на свою допотопность выгодно в данном случае отличаются, т к на них нет SL TP :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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