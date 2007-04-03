Додано: Вів 01 тра, 2018 20:39

Андрей_В написав: Ну шо господа криптобарыги, с 7к до 9к кто то успел прокатиться? Ну шо господа криптобарыги, с 7к до 9к кто то успел прокатиться?

Бери точнее - с 6500 до 9500.(6400 и 9700 не в счёт)2 Олл Вообще очень странно, когда многие грамотные люди удивляются и выпрыгивают из трусов при росте или падении.Вообще то курс всю свою сознательную жизнь ходил именно и только так - вверх - вниз.После довольно длительного бескоррекционного роста началось педение, это нормально.И очень хорошо даже для криптолюбителей, т к текущая коррекция подтверждает волновое развитие графика, и с очень высокой долей вероятности после этой коррекции, будет следующая волна роста с пиком уже выше 10.Честно признаюсь, что развитие событий в апреле я ждал ещё в марте, о чём писал.Но смысл от этого совсем не изменился, ну сдвинулся срок, но всё по плану всё равно.