airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.
Чего это двинулся? 0_о Просто некоторым меня не понять.... Пример: Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть. Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу...
Diman написав:ночью прокололи 9 вниз и вынесли лонгистов...
дабл тест 9000 зверху, і шо пойде камнєм вниз?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Не спился, что уже хорошо. Просто двинулся на почве потери денех.
Чего это двинулся? 0_о Просто некоторым меня не понять.... Пример: Для американца нормально заплатить пару баксов за возможность пособирать немного клубники на грядке на чей-то ферме и отдохнуть. Для airmax78 , собирание клубники на грядке может быть обусловлено только либо тещей либо "заробитчанином" в польшу...
Андрей_В написав:Ну шо господа криптобарыги, с 7к до 9к кто то успел прокатиться?
Бери точнее - с 6500 до 9500.(6400 и 9700 не в счёт)
2 Олл Вообще очень странно, когда многие грамотные люди удивляются и выпрыгивают из трусов при росте или падении.Вообще то курс всю свою сознательную жизнь ходил именно и только так - вверх - вниз.После довольно длительного бескоррекционного роста началось педение, это нормально.И очень хорошо даже для криптолюбителей, т к текущая коррекция подтверждает волновое развитие графика, и с очень высокой долей вероятности после этой коррекции, будет следующая волна роста с пиком уже выше 10.Честно признаюсь, что развитие событий в апреле я ждал ещё в марте, о чём писал.Но смысл от этого совсем не изменился, ну сдвинулся срок, но всё по плану всё равно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Рынок 100% манипулятивный. Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.
Здесь некому обсуждать такие вещи...но посмотрите на график 28 апреля.Там свечки с растяжкой на 700 баксов - это и было сбритие и шортистов и лонгистов.Т е манипуль, примерно зная где стоят стопы, побрил всех кто под руку попал.Крипторынок усовершенствуется, ловкость рук и никакого мошенничества.Укрбиржи несмотря на свою допотопность выгодно в данном случае отличаются, т к на них нет SL TP
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.