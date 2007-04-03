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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1195119611971198

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 128
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
47
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:05

  Vitl написав:artist_007

Рынок 100% манипулятивный.
Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.

Здесь некому обсуждать такие вещи...но посмотрите на график 28 апреля.Там свечки с растяжкой на 700 баксов - это и было сбритие и шортистов и лонгистов.Т е манипуль, примерно зная где стоят стопы, побрил всех кто под руку попал.Крипторынок усовершенствуется, ловкость рук и никакого мошенничества.Укрбиржи несмотря на свою допотопность выгодно в данном случае отличаются, т к на них нет SL TP :D

Так их и раньше брили, просто теперь с особым цинизмом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 00:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день. Много кто сидит в лонге и платит 0.8% в день, надеясь на туземун (20% берет биржа сверху). Пускай это не большая часть, но много кто и под не менее жесткие проценты сидит. И сидят они с плечем, значит платят ежедневно до 2% на размер своего депо.

Точно такая же ситуация была в декабре-январе. Дорогие кредиты, вера в туземун, и обвал за обвалом потом последовал.
Zebra
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