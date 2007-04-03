Додано: Сер 02 тра, 2018 00:05

Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день. Много кто сидит в лонге и платит 0.8% в день, надеясь на туземун (20% берет биржа сверху). Пускай это не большая часть, но много кто и под не менее жесткие проценты сидит. И сидят они с плечем, значит платят ежедневно до 2% на размер своего депо.



Точно такая же ситуация была в декабре-январе. Дорогие кредиты, вера в туземун, и обвал за обвалом потом последовал.