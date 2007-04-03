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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:05
Vitl написав:artist_007
Рынок 100% манипулятивный.
Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.
Здесь некому обсуждать такие вещи...но посмотрите на график 28 апреля.Там свечки с растяжкой на 700 баксов - это и было сбритие и шортистов и лонгистов.Т е манипуль, примерно зная где стоят стопы, побрил всех кто под руку попал.Крипторынок усовершенствуется, ловкость рук и никакого мошенничества.Укрбиржи несмотря на свою допотопность выгодно в данном случае отличаются, т к на них нет SL TP
Так их и раньше брили, просто теперь с особым цинизмом.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 00:05
Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день. Много кто сидит в лонге и платит 0.8% в день, надеясь на туземун (20% берет биржа сверху). Пускай это не большая часть, но много кто и под не менее жесткие проценты сидит. И сидят они с плечем, значит платят ежедневно до 2% на размер своего депо.
Точно такая же ситуация была в декабре-январе. Дорогие кредиты, вера в туземун, и обвал за обвалом потом последовал.
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