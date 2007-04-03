Рынок 100% манипулятивный. Кто-то очень хорошо подготовился и держит актив под контролем.
Здесь некому обсуждать такие вещи...но посмотрите на график 28 апреля.Там свечки с растяжкой на 700 баксов - это и было сбритие и шортистов и лонгистов.Т е манипуль, примерно зная где стоят стопы, побрил всех кто под руку попал.Крипторынок усовершенствуется, ловкость рук и никакого мошенничества.Укрбиржи несмотря на свою допотопность выгодно в данном случае отличаются, т к на них нет SL TP
Так их и раньше брили, просто теперь с особым цинизмом.
Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день. Много кто сидит в лонге и платит 0.8% в день, надеясь на туземун (20% берет биржа сверху). Пускай это не большая часть, но много кто и под не менее жесткие проценты сидит. И сидят они с плечем, значит платят ежедневно до 2% на размер своего депо.
Точно такая же ситуация была в декабре-январе. Дорогие кредиты, вера в туземун, и обвал за обвалом потом последовал.
Zebra написав:Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день. Много кто сидит в лонге и платит 0.8% в день, надеясь на туземун (20% берет биржа сверху). Пускай это не большая часть, но много кто и под не менее жесткие проценты сидит. И сидят они с плечем, значит платят ежедневно до 2% на размер своего депо.
Точно такая же ситуация была в декабре-январе. Дорогие кредиты, вера в туземун, и обвал за обвалом потом последовал.
Мне твой пост напомнил спор с КХ.В прошлом году я предлагал спор нашему легендарному хлопцу КХ - я ставил 20$ на то, что до конца 2017 года биток не возьмёт высоту в 10000.КХ отказался спорить, т к всё было не очевидно.В результате биток взял высоту в 20000.Соответственно я смог потратить свои 20 баксов сам , но моё видение ситуации изменилось.Будем считать это теперь нашим маленьким спором по поводу 10000, без ставок...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl, текущий рост битка основан на загоне в EOS - рекордные объемы по нему на всех биржах - через месяц запуск основной сети первой масштабируемой системы смарт-контрактов. Вся крипта взаимосвязана, не может постоянно расти один инструмент, а биткоин падать. Потому что есть техническая взаимосвязанность через пары */BTC
Zebra написав:Vitl, текущий рост битка основан на загоне в EOS - рекордные объемы по нему на всех биржах - через месяц запуск основной сети первой масштабируемой системы смарт-контрактов. Вся крипта взаимосвязана, не может постоянно расти один инструмент, а биткоин падать. Потому что есть техническая взаимосвязанность через пары */BTC
Закончится загон в EOS - начнется поход вниз.
Меня редко посещает желание что то пояснять в ветке, но пока я тут, уважу коллег. Взаимосвязь между монетами была есть и будет, но она не есть что то основополагающее и влияющее на стоимость.Основное отличие биткоина от других монет состоит в том, что он является т н(специально пишу т н, чтобы меня не причислили к криптошизикам )цифровым золотом, и соответственно будет в цене всегда, он служит средством накопления.А вот уже остальные монеты имеют другие функции, и выживут да и подорожают те из них, кто сможет проявить себя и быть востребованными.Сразу скажу, что это будут монеты из топ20 в основном.А за эос ты не пережувай, отпампят его, начнут что то другое.Так всегда было, будет поочередной памп монеток.Вся хитрость, что никто не знает каких и когда...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Zebra написав:Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день.
Cкажите, а как Вам удается до сих пор держать деньги под такой %? На моменте упали до 0,10% дневных. У меня часто бывало, что когда процент падал, просто возвращали, даже до окончания срока. Т.е. народ тупо перекредитовывался дешевле...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Zebra написав:Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день.
Cкажите, а как Вам удается до сих пор держать деньги под такой %? На моменте упали до 0,10% дневных. У меня часто бывало, что когда процент падал, просто возвращали, даже до окончания срока. Т.е. народ тупо перекредитовывался дешевле...
Сложно сказать, но не все возвращают на моей практике. Вообще говоря по теории удачного фондирования нужно: 1) ждать высоких процентов 2) дробить предложение на максимальное количество
тогда какой то процент обязательно зависнет. Мне тоже в тот день возвращали, я снова перевкладывал и вот некоторые зависли.
Zebra написав:Я придерживаюсь своего мнения - что на 10к мы не пойдем. Уже на 9400 пару дней назад закончились денежки на маржиналке. У меня до сих пор висит половина депозита под 0.64% в день.
Cкажите, а как Вам удается до сих пор держать деньги под такой %? На моменте упали до 0,10% дневных. У меня часто бывало, что когда процент падал, просто возвращали, даже до окончания срока. Т.е. народ тупо перекредитовывался дешевле...
Сложно сказать, но не все возвращают на моей практике. Вообще говоря по теории удачного фондирования нужно: 1) ждать высоких процентов 2) дробить предложение на максимальное количество
тогда какой то процент обязательно зависнет. Мне тоже в тот день возвращали, я снова перевкладывал и вот некоторые зависли.
Скрин был лишний, я Вам верю. Скажите, а Вы на какой срок размещаете? Ставите по максимуму - на 30 или варианты?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html