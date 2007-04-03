Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03

Zebra написав: Vitl, текущий рост битка основан на загоне в EOS - рекордные объемы по нему на всех биржах - через месяц запуск основной сети первой масштабируемой системы смарт-контрактов. Вся крипта взаимосвязана, не может постоянно расти один инструмент, а биткоин падать. Потому что есть техническая взаимосвязанность через пары */BTC



Закончится загон в EOS - начнется поход вниз. Vitl, текущий рост битка основан на загоне в EOS - рекордные объемы по нему на всех биржах - через месяц запуск основной сети первой масштабируемой системы смарт-контрактов. Вся крипта взаимосвязана, не может постоянно расти один инструмент, а биткоин падать. Потому что есть техническая взаимосвязанность через пары */BTCЗакончится загон в EOS - начнется поход вниз.

Меня редко посещает желание что то пояснять в ветке, но пока я тут, уважу коллег.Взаимосвязь между монетами была есть и будет, но она не есть что то основополагающее и влияющее на стоимость.Основное отличие биткоина от других монет состоит в том, что он является т н(специально пишу т н, чтобы меня не причислили к криптошизикам)цифровым золотом, и соответственно будет в цене всегда, он служит средством накопления.А вот уже остальные монеты имеют другие функции, и выживут да и подорожают те из них, кто сможет проявить себя и быть востребованными.Сразу скажу, что это будут монеты из топ20 в основном.А за эос ты не пережувай, отпампят его, начнут что то другое.Так всегда было, будет поочередной памп монеток.Вся хитрость, что никто не знает каких и когда...