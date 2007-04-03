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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:46
Зебра, вы держите полтос на Биттфиннексе (соответственно в USDT)? Вы больше не верите, что он может накрыться медным тазом?
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airmax78
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:04
airmax78 написав:
Зебра, вы держите полтос на Биттфиннексе (соответственно в USDT)? Вы больше не верите, что он может накрыться медным тазом?
Решил вернуться на полтос, когда цены на украинских биржах были на 7-8% ниже мировых. В принципе она и сейчас процентов на 5-6 ниже. Tще разок рискну. До лета будет продожаться загончик, потом выйду снова в кеш.
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Zebra
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:24
Туземун???
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artist_007
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:53
artist_007 написав:
:shock:
Туземун???
Должны же и у спикулянтов быть маленькие праздники
А у идейных и так каждый день жэж праздник, курс хоть пасто, хоть патысяче - не имеет значения
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Vitaka
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:36
красота, оказался в гривне, все ордера на продажу сожрали. Vitl
очередной зачёт, не знаю как ты это делаешь
для незнающих, он скупался па 6500...
а шо делать?
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чик
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