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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1196119711981199

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, вы держите полтос на Биттфиннексе (соответственно в USDT)? Вы больше не верите, что он может накрыться медным тазом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:04

  airmax78 написав:Зебра, вы держите полтос на Биттфиннексе (соответственно в USDT)? Вы больше не верите, что он может накрыться медным тазом?

Решил вернуться на полтос, когда цены на украинских биржах были на 7-8% ниже мировых. В принципе она и сейчас процентов на 5-6 ниже. Tще разок рискну. До лета будет продожаться загончик, потом выйду снова в кеш.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

:shock:
Туземун???
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:53

  artist_007 написав::shock:
Туземун???


Должны же и у спикулянтов быть маленькие праздники :) А у идейных и так каждый день жэж праздник, курс хоть пасто, хоть патысяче - не имеет значения :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:36

красота, оказался в гривне, все ордера на продажу сожрали. Vitl очередной зачёт, не знаю как ты это делаешь :D
для незнающих, он скупался па 6500...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:09

  чик написав:красота, оказался в гривне, все ордера на продажу сожрали. Vitl очередной зачёт, не знаю как ты это делаешь :D
для незнающих, он скупался па 6500...

он еще говорил, что у него инвест портфель по 8000
и что по 7500 усреднился
где правда? :roll:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.
airmax78
 
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