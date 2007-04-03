Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:05

23-летний питерский «криптокороль», избитый и ограбленный в январе, найден мертвым

Петербургский трейдер Павел Макушин найден мертвым. К 23 годам он достиг могучего положения на рынке криптовалют и не справился с собственной значимостью. Биткоин поднял Павла, он же и уронил.



Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели Макушина, он же известнейший видеоблогер Павел Няшин. Его тело нашли в скромной квартире, которую недавний миллионер делил с матерью. Незадолго до смерти, которую следствие сейчас склонно считать добровольной, Макушин подвергся вооруженному нападению. Преступники отобрали 25 млн рублей. Есть мнение, что крупные клиенты, предоставившие Павлу средства в доверительное управление для игры на криптобирже, попросили возврата.

Взлет Макушина датирован сентябрем 2017 года. Он завел каналы в соцсетях и отрекомендовался трейдером и консультантом. Злые языки поговаривают, что недавний завсегдатай квартирных вечеринок массово скупал видеорекламу своих ресурсов, благодаря чему в короткое время приобрел внушительный портфель небедных клиентов, передавших ему средства в доверительное управление. Павел слыл знатоком криптобирж и раздавал рекомендации, в какой момент сбрасывать биткоины и их аналоги, а в какой – скупать.



«Монета дала 500% прибыли за 2 месяца», – соблазнял он претендентов на обогащение.



Поначалу играть было просто. Осенью 2017-го биткоин уверенно шел на взлет и пробил планку 10 тысяч долларов.



Штаб-квартирой Макушин выбрал особняк в коттеджном поселке «Лазурные озера» во Всеволожском районе, обстановка располагала к доверию. Дом был съемный, о нем массовый пользователь Интернета узнал в середине января 2018 года. В дверь постучался Дед Мороз, Павел открыл дверь и услышал: «С Новым годом, с новым счастьем». Он доверчиво и искренне поблагодарил мужчину в бороде и шапке, не замечая мчащиеся по лужайке к двери тени. Люди в черных масках вбежали в особняк, жестоко избили Макушина и забрали 20 млн рублей и 70 тысяч долларов.



Пробитая голова и поврежденный глаз (трейдер после нападения ходил с черной повязкой) временно поумерили жажду клиентов. Макушин просил подождать с запуском сайта, на котором его доверители могли бы в реальном времени отслеживать проводимые с их вложениями операции на криптобиржах.



«Я искренне прошу прощения у всех моих инвесторов, подписчиков и потенциальных клиентов за задержку. На вопросы, касающиеся текущих балансов, я, к сожалению, физически не имею возможности оперативно ответить. Прошу учесть этот момент и подождать, не писать мне сотни вопросов «какой у меня баланс», «а какую сумму можно внести» и т.д… Ввод-вывод и просмотр балансов будет возможен только после запуска сайта. Клиентов стало слишком много (несколько сотен человек), именно поэтому сайт просто необходим для упрощения процесса взаимодействия «трейдер/клиент».



Клиенты не дождались, сайт так и остался недоступен. Павел снизил активность в соцсетях до нуля. Последний раз «ВКонтакте» он выходил 26 марта, Youtube-канал и вовсе замер в конце января. В Telegram его замечали около недели назад.



«Около 300 человек ждут денег от Макушина, примерная сумма ущерба 1 млн долларов. Он сидит и отмалчивается», – написал в конце марта пользователь Unker в профильном Telegram-чате «Не про крипту».



Также Макушин мог вызвать недовольство сбором денег за обучение. «Топ-1 криптотрейдер запускает серию онлайн-вебинаров», – так звучит одно из последних его рекламных объявлений. Предлагалось заполнить анкету и заплатить 500 долларов. Информации о проведенных вебинарах Сеть не хранит.



Заявлений в полицию на Макушина не подавали. Вероятно, договорных отношений доверительное управление не предусматривало. Нападение на него тоже не раскрыто.



После нападения Павел переехал к матери на проспект Солидарности. Она и нашла тело 30 апреля. Признаков стороннего вмешательства в участь Макушина эксперты не заметили. Следственный комитет проводит проверку и склоняется к версии добровольного ухода.



Клиенты погибшего к позднему вечеру сменили гнев на скорбь.



«Лучше бы Паша от нас за границу смотался», – рассуждают они.