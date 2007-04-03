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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1197119811991200>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, вы держите полтос на Биттфиннексе (соответственно в USDT)? Вы больше не верите, что он может накрыться медным тазом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:04

  airmax78 написав:Зебра, вы держите полтос на Биттфиннексе (соответственно в USDT)? Вы больше не верите, что он может накрыться медным тазом?

Решил вернуться на полтос, когда цены на украинских биржах были на 7-8% ниже мировых. В принципе она и сейчас процентов на 5-6 ниже. Tще разок рискну. До лета будет продожаться загончик, потом выйду снова в кеш.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

:shock:
Туземун???
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:53

  artist_007 написав::shock:
Туземун???


Должны же и у спикулянтов быть маленькие праздники :) А у идейных и так каждый день жэж праздник, курс хоть пасто, хоть патысяче - не имеет значения :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:36

красота, оказался в гривне, все ордера на продажу сожрали. Vitl очередной зачёт, не знаю как ты это делаешь :D
для незнающих, он скупался па 6500...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:09

  чик написав:красота, оказался в гривне, все ордера на продажу сожрали. Vitl очередной зачёт, не знаю как ты это делаешь :D
для незнающих, он скупался па 6500...

он еще говорил, что у него инвест портфель по 8000
и что по 7500 усреднился
где правда? :roll:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:52

  airmax78 написав:Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.

Я тоже вышел :) Будем пасматреть.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:05

23-летний питерский «криптокороль», избитый и ограбленный в январе, найден мертвым
Петербургский трейдер Павел Макушин найден мертвым. К 23 годам он достиг могучего положения на рынке криптовалют и не справился с собственной значимостью. Биткоин поднял Павла, он же и уронил.

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели Макушина, он же известнейший видеоблогер Павел Няшин. Его тело нашли в скромной квартире, которую недавний миллионер делил с матерью. Незадолго до смерти, которую следствие сейчас склонно считать добровольной, Макушин подвергся вооруженному нападению. Преступники отобрали 25 млн рублей. Есть мнение, что крупные клиенты, предоставившие Павлу средства в доверительное управление для игры на криптобирже, попросили возврата.
Взлет Макушина датирован сентябрем 2017 года. Он завел каналы в соцсетях и отрекомендовался трейдером и консультантом. Злые языки поговаривают, что недавний завсегдатай квартирных вечеринок массово скупал видеорекламу своих ресурсов, благодаря чему в короткое время приобрел внушительный портфель небедных клиентов, передавших ему средства в доверительное управление. Павел слыл знатоком криптобирж и раздавал рекомендации, в какой момент сбрасывать биткоины и их аналоги, а в какой – скупать.

«Монета дала 500% прибыли за 2 месяца», – соблазнял он претендентов на обогащение.

Поначалу играть было просто. Осенью 2017-го биткоин уверенно шел на взлет и пробил планку 10 тысяч долларов.

Штаб-квартирой Макушин выбрал особняк в коттеджном поселке «Лазурные озера» во Всеволожском районе, обстановка располагала к доверию. Дом был съемный, о нем массовый пользователь Интернета узнал в середине января 2018 года. В дверь постучался Дед Мороз, Павел открыл дверь и услышал: «С Новым годом, с новым счастьем». Он доверчиво и искренне поблагодарил мужчину в бороде и шапке, не замечая мчащиеся по лужайке к двери тени. Люди в черных масках вбежали в особняк, жестоко избили Макушина и забрали 20 млн рублей и 70 тысяч долларов.

Пробитая голова и поврежденный глаз (трейдер после нападения ходил с черной повязкой) временно поумерили жажду клиентов. Макушин просил подождать с запуском сайта, на котором его доверители могли бы в реальном времени отслеживать проводимые с их вложениями операции на криптобиржах.

«Я искренне прошу прощения у всех моих инвесторов, подписчиков и потенциальных клиентов за задержку. На вопросы, касающиеся текущих балансов, я, к сожалению, физически не имею возможности оперативно ответить. Прошу учесть этот момент и подождать, не писать мне сотни вопросов «какой у меня баланс», «а какую сумму можно внести» и т.д… Ввод-вывод и просмотр балансов будет возможен только после запуска сайта. Клиентов стало слишком много (несколько сотен человек), именно поэтому сайт просто необходим для упрощения процесса взаимодействия «трейдер/клиент».

Клиенты не дождались, сайт так и остался недоступен. Павел снизил активность в соцсетях до нуля. Последний раз «ВКонтакте» он выходил 26 марта, Youtube-канал и вовсе замер в конце января. В Telegram его замечали около недели назад.

«Около 300 человек ждут денег от Макушина, примерная сумма ущерба 1 млн долларов. Он сидит и отмалчивается», – написал в конце марта пользователь Unker в профильном Telegram-чате «Не про крипту».

Также Макушин мог вызвать недовольство сбором денег за обучение. «Топ-1 криптотрейдер запускает серию онлайн-вебинаров», – так звучит одно из последних его рекламных объявлений. Предлагалось заполнить анкету и заплатить 500 долларов. Информации о проведенных вебинарах Сеть не хранит.

Заявлений в полицию на Макушина не подавали. Вероятно, договорных отношений доверительное управление не предусматривало. Нападение на него тоже не раскрыто.

После нападения Павел переехал к матери на проспект Солидарности. Она и нашла тело 30 апреля. Признаков стороннего вмешательства в участь Макушина эксперты не заметили. Следственный комитет проводит проверку и склоняется к версии добровольного ухода.

Клиенты погибшего к позднему вечеру сменили гнев на скорбь.

«Лучше бы Паша от нас за границу смотался», – рассуждают они.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:18

  airmax78 написав:Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.

Поцоны, я тоже за неделю поднял косарь баксов на депозитах битфинекс :mrgreen:
Zebra
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