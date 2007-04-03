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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1197119811991200

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:48

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.

Поцоны, я тоже за неделю поднял косарь баксов на депозитах битфинекс :mrgreen:

Мне стыдно говорить об абсолютной прибыли. Но вы, Зебра, рискуете по крупному. А я - так, ради спортивного интереса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:50

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.

Поцоны, я тоже за неделю поднял косарь баксов на депозитах битфинекс :mrgreen:

Мне стыдно говорить об абсолютной прибыли. Но вы, Зебра, рискуете по крупному. А я - так, ради спортивного интереса.

Эта пирамида затягивает. Уверен, что после получения первой прибыли, у тебя появилось желание увеличить дозу денег на биржах, дождавшись следующего обвала. Так и заманивают новых участников :roll:
Zebra
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