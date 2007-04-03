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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:48
Zebra написав: airmax78 написав:
Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.
Поцоны, я тоже за неделю поднял косарь баксов на депозитах битфинекс
Мне стыдно говорить об абсолютной прибыли. Но вы, Зебра, рискуете по крупному. А я - так, ради спортивного интереса.
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