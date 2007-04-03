Мне стыдно говорить об абсолютной прибыли. Но вы, Зебра, рискуете по крупному. А я - так, ради спортивного интереса.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:48
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:50
Эта пирамида затягивает. Уверен, что после получения первой прибыли, у тебя появилось желание увеличить дозу денег на биржах, дождавшись следующего обвала. Так и заманивают новых участников
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:46
Я брал и по 6200 и по 11000.Может мне тебе тут всю хронологию сделок предоставить Главное, что я давно в плюсе по всем параметрам и инвест и трейдинг.Сейчас уже занимаюсь подготовкой к выводу, к сожалению на куне лимит 500000 в месяц, да и в др местах с лимонами не разгонишься.Хочу вывести вводные деньги (это ок половины) и оставить только уже заработанные.Я раньше писал о таких планах.
ПС а правда в том, что лучше считать свои деньги, а не чужие, я уж молчу о том, что вижу...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
реклама
|