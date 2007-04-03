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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1197119811991200

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:48

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.

Поцоны, я тоже за неделю поднял косарь баксов на депозитах битфинекс :mrgreen:

Мне стыдно говорить об абсолютной прибыли. Но вы, Зебра, рискуете по крупному. А я - так, ради спортивного интереса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:50

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Закрыл эфир с 55% профита. Туземуна решил не ждать.

Поцоны, я тоже за неделю поднял косарь баксов на депозитах битфинекс :mrgreen:

Мне стыдно говорить об абсолютной прибыли. Но вы, Зебра, рискуете по крупному. А я - так, ради спортивного интереса.

Эта пирамида затягивает. Уверен, что после получения первой прибыли, у тебя появилось желание увеличить дозу денег на биржах, дождавшись следующего обвала. Так и заманивают новых участников :roll:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:46

  Zebra написав:
  чик написав:красота, оказался в гривне, все ордера на продажу сожрали. Vitl очередной зачёт, не знаю как ты это делаешь :D
для незнающих, он скупался па 6500...

он еще говорил, что у него инвест портфель по 8000
и что по 7500 усреднился
где правда? :roll:


Я брал и по 6200 и по 11000.Может мне тебе тут всю хронологию сделок предоставить :) Главное, что я давно в плюсе по всем параметрам и инвест и трейдинг.Сейчас уже занимаюсь подготовкой к выводу, к сожалению на куне лимит 500000 в месяц, да и в др местах с лимонами не разгонишься.Хочу вывести вводные деньги (это ок половины) и оставить только уже заработанные.Я раньше писал о таких планах.
ПС а правда в том, что лучше считать свои деньги, а не чужие, я уж молчу о том, что вижу... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отлично отжарил хомячков.

Но тут никто не любит когда приукрашают. По 6500 чистыми мало кто мог зайти. Обычно все усредняются на падении, ты сам об этом говоорил.

Выводи то что завел, плюс какой то процент, как будто деньги пролежали на депо.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:46

  Zebra написав:Отлично отжарил хомячков.

Но тут никто не любит когда приукрашают. По 6500 чистыми мало кто мог зайти. Обычно все усредняются на падении, ты сам об этом говоорил.

Выводи то что завел, плюс какой то процент, как будто деньги пролежали на депо.


Ой, ну конечно на разных значениях разные суммы.Когда крупные когда мелкие.И заходов и выходов было не счесть, поэтому для меня всё это текучка.А Чик просто описал именно тот определённый момент, когда все (и я в т ч) ждали 5Х.Но я ему маякнул, что откуп начну не дожидаясь, с 6500, и курс ниже 6400 и не ушёл.Тогда сложно было угадать куда опустимся, но угадал и свободную гришу потратил.Да и вообще, у нас тут не соревнование кто больше заработает.Главное, что заработать можно и нужно, и пожелаем все этого друг другу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:42

  Vitl написав:Главное, что заработать можно и нужно, и пожелаем все этого друг другу.

Однако фиксанулся ты ниже 10к, хотя утверждал, что пойдем выше :D

Я не верю, что возьмем 10к, ситуация напоминает, когда пытались взять 12к, все аналитики кричали, что идем на 13-14к, даже когда была вторая попытка и в итоге полетели вниз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Люблю красное :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Количество Тезера уменьшается в обращении, походу крупняк начинает выходить.

https://wallet.tether.to/transparency

Вчера 100 млн припарковали, и сегодня 50 млн
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:29

  Zebra написав:Количество Тезера уменьшается в обращении, походу крупняк начинает выходить.

https://wallet.tether.to/transparency

Вчера 100 млн припарковали, и сегодня 50 млн

Что-то знают?
antey1969
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