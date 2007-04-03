Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:46

Zebra написав: Отлично отжарил хомячков.



Но тут никто не любит когда приукрашают. По 6500 чистыми мало кто мог зайти. Обычно все усредняются на падении, ты сам об этом говоорил.



Выводи то что завел, плюс какой то процент, как будто деньги пролежали на депо. Отлично отжарил хомячков.Но тут никто не любит когда приукрашают. По 6500 чистыми мало кто мог зайти. Обычно все усредняются на падении, ты сам об этом говоорил.Выводи то что завел, плюс какой то процент, как будто деньги пролежали на депо.

Ой, ну конечно на разных значениях разные суммы.Когда крупные когда мелкие.И заходов и выходов было не счесть, поэтому для меня всё это текучка.А Чик просто описал именно тот определённый момент, когда все (и я в т ч) ждали 5Х.Но я ему маякнул, что откуп начну не дожидаясь, с 6500, и курс ниже 6400 и не ушёл.Тогда сложно было угадать куда опустимся, но угадал и свободную гришу потратил.Да и вообще, у нас тут не соревнование кто больше заработает.Главное, что заработать можно и нужно, и пожелаем все этого друг другу.