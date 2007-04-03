RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1198119912001201

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:46

Zebra
Однако фиксанулся ты ниже 10к, хотя утверждал, что пойдем выше :D

Я не верю, что возьмем 10к

Всё немного сложнее, это трудно описать и объяснить, да и не нужно и личное.К примеру, говоря о курсе битка я часто на этих значениях играю альтами.Просто рассказывать о каждой монете и её курсе нет смысла, это будет для большинства не понятно.Поэтому я обычно обрисовываю ситуацию в общем глобально по битку.А прибыль большая за счёт того что я брал на битке 6500 эфир, эфир классик, ....., они дали уже не 50% а 75-100%.И после коррекции пойдут ещё выше.Остаюсь в споре на 10000.Уверен что буду победон всем неверящим, посмотрим :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14032
З нами з: 04.05.10
Подякував: 591 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1198119912001201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4917, 4918, 4919
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49182 164668822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 21:01
Долярчик
Валютный рынок в мире 1 ... 618, 619, 620
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6199 1309057
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 17:25
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4824)
04.05.2018 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.