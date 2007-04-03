Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:46

Однако фиксанулся ты ниже 10к, хотя утверждал, что пойдем вышеЯ не верю, что возьмем 10кВсё немного сложнее, это трудно описать и объяснить, да и не нужно и личное.К примеру, говоря о курсе битка я часто на этих значениях играю альтами.Просто рассказывать о каждой монете и её курсе нет смысла, это будет для большинства не понятно.Поэтому я обычно обрисовываю ситуацию в общем глобально по битку.А прибыль большая за счёт того что я брал на битке 6500 эфир, эфир классик, ....., они дали уже не 50% а 75-100%.И после коррекции пойдут ещё выше.Остаюсь в споре на 10000.Уверен что буду победон всем неверящим, посмотрим