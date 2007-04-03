RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1198119912001201

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:46

Zebra
Однако фиксанулся ты ниже 10к, хотя утверждал, что пойдем выше :D

Я не верю, что возьмем 10к

Всё немного сложнее, это трудно описать и объяснить, да и не нужно и личное.К примеру, говоря о курсе битка я часто на этих значениях играю альтами.Просто рассказывать о каждой монете и её курсе нет смысла, это будет для большинства не понятно.Поэтому я обычно обрисовываю ситуацию в общем глобально по битку.А прибыль большая за счёт того что я брал на битке 6500 эфир, эфир классик, ....., они дали уже не 50% а 75-100%.И после коррекции пойдут ещё выше.Остаюсь в споре на 10000.Уверен что буду победон всем неверящим, посмотрим :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 04.05.10
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:41

Во Франкфурте был саммит по блокчейн, есть презентахи: http://blockchainsummitfrankfurt.com/presentations
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20529
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 4554 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 15.10.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:14

  Vitaka написав:Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?

Варианта как всегда два.
1 - скам
2 - Х100
Почитай Карпиловского, он рассказывает о способах заработка на крипте, и один из них гаунокоины, принцип - набрать о постоянно отслеживать, и как только ХХХ, сразу слить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 04.05.10
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:33

  Vitaka написав:Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?


Стоит оценить объем торгов по ним. Например, на Bitfinex и Poloniex. Если по ежедневному объему торгов на бирже они входят хотя бы в первую 20-ку, то стоит присмотреться. Если же ликвидности нет, то можно влезть в эту монету, а потом долго-долго наблюдать, как она дешевеет... а рука все не поднимается зарезать лося...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 22.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:43

В последнее время эфир - в центре внимания благодаря своему внушительному росту.
А все знают, что сейчас можно купить эфир за гривну, а также продать эфир за гривну, не прибегая к помощи наших украинских криптобирж?
И кстати, если половить, можно попасть на очень интересные курсы. Думаю, не один читатель этой ветки втихую арбитражит, гоняя так крипту...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 22.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1198119912001201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4920, 4921, 4922
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49211 164684021
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 21:08
Vint
Валютный рынок в мире 1 ... 618, 619, 620
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6199 1309416
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 17:25
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36362
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.