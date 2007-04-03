Zebra Однако фиксанулся ты ниже 10к, хотя утверждал, что пойдем выше
Я не верю, что возьмем 10к
Всё немного сложнее, это трудно описать и объяснить, да и не нужно и личное.К примеру, говоря о курсе битка я часто на этих значениях играю альтами.Просто рассказывать о каждой монете и её курсе нет смысла, это будет для большинства не понятно.Поэтому я обычно обрисовываю ситуацию в общем глобально по битку.А прибыль большая за счёт того что я брал на битке 6500 эфир, эфир классик, ....., они дали уже не 50% а 75-100%.И после коррекции пойдут ещё выше.Остаюсь в споре на 10000.Уверен что буду победон всем неверящим, посмотрим
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitaka написав:Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?
Варианта как всегда два. 1 - скам 2 - Х100 Почитай Карпиловского, он рассказывает о способах заработка на крипте, и один из них гаунокоины, принцип - набрать о постоянно отслеживать, и как только ХХХ, сразу слить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitaka написав:Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?
Стоит оценить объем торгов по ним. Например, на Bitfinex и Poloniex. Если по ежедневному объему торгов на бирже они входят хотя бы в первую 20-ку, то стоит присмотреться. Если же ликвидности нет, то можно влезть в эту монету, а потом долго-долго наблюдать, как она дешевеет... а рука все не поднимается зарезать лося...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
В последнее время эфир - в центре внимания благодаря своему внушительному росту. А все знают, что сейчас можно купить эфир за гривну, а также продать эфир за гривну, не прибегая к помощи наших украинских криптобирж? И кстати, если половить, можно попасть на очень интересные курсы. Думаю, не один читатель этой ветки втихую арбитражит, гоняя так крипту...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html