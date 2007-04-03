Zebra Однако фиксанулся ты ниже 10к, хотя утверждал, что пойдем выше
Я не верю, что возьмем 10к
Всё немного сложнее, это трудно описать и объяснить, да и не нужно и личное.К примеру, говоря о курсе битка я часто на этих значениях играю альтами.Просто рассказывать о каждой монете и её курсе нет смысла, это будет для большинства не понятно.Поэтому я обычно обрисовываю ситуацию в общем глобально по битку.А прибыль большая за счёт того что я брал на битке 6500 эфир, эфир классик, ....., они дали уже не 50% а 75-100%.И после коррекции пойдут ещё выше.Остаюсь в споре на 10000.Уверен что буду победон всем неверящим, посмотрим
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitaka написав:Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?
Варианта как всегда два. 1 - скам 2 - Х100 Почитай Карпиловского, он рассказывает о способах заработка на крипте, и один из них гаунокоины, принцип - набрать о постоянно отслеживать, и как только ХХХ, сразу слить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitaka написав:Шановни, какие мысли по поводу мелких-премелких коинов?
Стоит оценить объем торгов по ним. Например, на Bitfinex и Poloniex. Если по ежедневному объему торгов на бирже они входят хотя бы в первую 20-ку, то стоит присмотреться. Если же ликвидности нет, то можно влезть в эту монету, а потом долго-долго наблюдать, как она дешевеет... а рука все не поднимается зарезать лося...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
В последнее время эфир - в центре внимания благодаря своему внушительному росту. А все знают, что сейчас можно купить эфир за гривну, а также продать эфир за гривну, не прибегая к помощи наших украинских криптобирж? И кстати, если половить, можно попасть на очень интересные курсы. Думаю, не один читатель этой ветки втихую арбитражит, гоняя так крипту...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Мало ли кого там Баффет назвал шарлатанами. Собака лает, караван идет. Значит, кому-то это выгодно, кому-то это приносит сверхприбыли. Если кто-то заработал очередной миллиард на крипте, значит 10 млн хомяков потеряли по 100 баксов. Все, конечно, не так линейно, есть еще дутые пузыри, но... Лавочка закроется только когда иссякнет поток хомячков для стрижки, и не раньше. Вот тогда(постфактум) будут приняты "жесткие меры" и т. д., и т. п.