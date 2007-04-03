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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1199120012011202

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Искатель написав:10к биткойн пробить не смог. В итоге наблюдаем долгожданную коррекцию в район 8800-9000. А там будет видно.
Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:06

  Faceless написав:
Искатель написав:10к биткойн пробить не смог. В итоге наблюдаем долгожданную коррекцию в район 8800-9000. А там будет видно.
Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600

Ещё, плиииз, прогноз коррекции по Кэшу, Рипу и Эфиру :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1199120012011202
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