Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600Искатель написав:10к биткойн пробить не смог. В итоге наблюдаем долгожданную коррекцию в район 8800-9000. А там будет видно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:06
Ещё, плиииз, прогноз коррекции по Кэшу, Рипу и Эфиру
... делайте хоть что-нибудь!
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