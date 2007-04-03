Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600Искатель написав:10к биткойн пробить не смог. В итоге наблюдаем долгожданную коррекцию в район 8800-9000. А там будет видно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:06
Ещё, плиииз, прогноз коррекции по Кэшу, Рипу и Эфиру
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:44
Начнём с того, что озвученное является какой то информацией, кот озвучиватели нашли на просторах. Там как известно, такого добра хватает.Можно было бы ещё понять при предоставленном графике с натянутой сеткой фибы или чем то подобным, как обоснование.Моё мнение, опять же, на основе изучения материалов сети, что глубина коррекции будет поменьше.И остальные монеты пока ходят за битком, за редчайшим исключением.Вниз они идут шустрее, как и вверх подпрыгивают выше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Говорил я вам, что 10к раньше лета пока нереально. Хомяк морально не готов покупать, зная что будет пострижен.
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