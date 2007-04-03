Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600Искатель написав:10к биткойн пробить не смог. В итоге наблюдаем долгожданную коррекцию в район 8800-9000. А там будет видно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если смотреть по волне роста с начала апреля, то я жду коррекции до 8600
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:06
Ещё, плиииз, прогноз коррекции по Кэшу, Рипу и Эфиру
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:44
Начнём с того, что озвученное является какой то информацией, кот озвучиватели нашли на просторах. Там как известно, такого добра хватает.Можно было бы ещё понять при предоставленном графике с натянутой сеткой фибы или чем то подобным, как обоснование.Моё мнение, опять же, на основе изучения материалов сети, что глубина коррекции будет поменьше.И остальные монеты пока ходят за битком, за редчайшим исключением.Вниз они идут шустрее, как и вверх подпрыгивают выше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Говорил я вам, что 10к раньше лета пока нереально. Хомяк морально не готов покупать, зная что будет пострижен.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Растет количество лонгов, что подтверждается низкими цифрами доступной маржиналки USD на битфинекс и повышенными процентами за нее. И сокращается количество шортов.
Выход из этой ситуации - обвалить рынок, чтоб усмирить лонгистов, вытрясти из них по стопу монетки.
поэтому цифры ниже 9000 вполне реальные - думаю там и спрятаны стопы
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Начнём с того, что озвученное является какой то информацией, кот озвучиватели нашли на просторах. Там как известно, такого добра хватает.Можно было бы ещё понять при предоставленном графике с натянутой сеткой фибы или чем то подобным, как обоснование.Моё мнение, опять же, на основе изучения материалов сети, что глубина коррекции будет поменьше.И остальные монеты пока ходят за битком, за редчайшим исключением.Вниз они идут шустрее, как и вверх подпрыгивают выше.[/quote]Сетка Фибоначчи, и выделено макди на втором.
Но говорю сразу, я в этом деле совсем не спец
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вы не теми индексами меряетесь. Наиболее точен индекс RSI на дневке.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:40
Faceless
Вот это круто.Только не забываем, что нынче рынок особо манипулируем.Поэтому толку может оказаться мало.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:42
Вообще индексы - это вспомогательные инструменты, на них полагаться не стоит.Важнее анализ объёмов и трендовые линии.Ну и конечно же новости, кот могут сломать все индексы и линии.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:46
Ну ещё до лета...
А 9990 это значит не 10К...
Интересно, а кто то мог хотя бы предположить, что важнейший уровень в 10К будет просто пройден без отката.Такие предположители смешно бы выглядели.Всему своё время.Даже по самым скромным оценкам будет 10300, а вероятнее 11+.В среднесроке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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